Eski İsrail Başbakanı Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinin İsrail'e ait olduğunu savundu

Eski İsrail Başbakanı ve muhalefet lideri Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da II. Oslo Anlaşmasıyla belirlenen A ve B bölgelerinin "Filistin özerk yapısına" ait olduğunu ancak C bölgesinin İsrail'in parçası olduğunu savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Bennett, aşırı sağcı hükümetin ilhak adımlarını giderek hızlandırdığı Batı Şeria'ya ilişkin "Benim vizyonuma göre, nihayetinde C Bölgesi İsrail'in bir parçası olacak, A ve B bölgeleri ise Filistin özerk yapısına bırakılacaktır." dedi.

Yaklaşan seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde işgal altında tuttukları Batı Şeria'da "yasal olmayan hiçbir şeye izin verilmeyeceğini" savunan Bennett, bu durumun İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen, yerleşimcilerin kurduğu kaçak yerleşim birimlerinin zorla tahliye edilmesi anlamına gelip gelmediği sorusuna, "Elbette. Yasal olmayan ne varsa, kesinlikle." yanıtını verdi.

II. Oslo Anlaşması ile Batı Şeria'da idaresi ve güvenliği İsrail'e devredilen C bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yerleşimler kurmasını desteklediğini belirten Bennett, "Devlet arazisi üzerinde olan ve yasal bir şekilde yapılan şeyleri memnuniyetle karşılıyorum. C bölgesindeki yasal yerleşimi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin çatı kuruluşu olan Yeşa Konseyi'nin de üyesi olan Bennett sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gördüğüm kadarıyla, C bölgesinde, devlet arazisi üzerinde ve Filistinlilerin özel arazisi üzerinde olmayan yasal inşaatlar mükemmel. Yasal olmayan ya da C Bölgesi'nde olmayan veya özel arazi üzerinde olan inşaatlar meşru değildir."

Hükümet mensuplarından Bennett'e Batı Şeria tepkisi

Eski Başbakan Bennett'in "işgal altındaki Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinin Filistin'e ait olduğu ve bu bölgelerdeki kaçak yerleşimlerin yıkılması gerektiği" açıklamalarına aşırı sağcı hükümetten tepkiler geldi.

Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Bennett'i eleştirdi.

Smotrich, "Eisenkot hükümetinin gelecekteki bakanı Bennett bugün bunu yüksek sesle söyledi: Tarım karakollarını temizleyecek. ve sadece bu da değil. Bennett bir 'Filistin özerkliği' kuracağını da söyledi. Başka bir deyişle, ülkenin kalbinde bir terör devleti!" ifadelerini kullandı.

Arutz Sheva gazetesine konuşan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise Bennett'in açıklamaları karşısında işgal altındaki Batı Şeria'da "egemenlik ilan edilmesi" gerektiğini savundu.

Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise bir sonraki hedeflerinin Filistin Devleti'ni kurma planını engellemek ve Oslo Anlaşmalarını iptal etmek olduğunu iddia ederek "Filistinlilerle asla barış olmayacak. Asla." diye konuştu.

İsrail Meclis Başkan Yardımcısı Likud Partisi Milletvekili Nissim Vaturi de Batı Şeria'daki Filistinlileri topluca sürgün etmek gerektiğini söyleyerek, yeni yasa dışı yerleşimlerin kurulmasını istedi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.