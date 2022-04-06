'Ben Olsaydım' temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya koordinesinde iki oturum halinde yapılan çalıştaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Akhisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Öznur Bambal, ilçede bulunan kurum amirleri ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Akhisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Öznur Bambal yaptı. Bambal konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı Bağımlılık ile Mücadele Genelgesi 14.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Genelge uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesini hedeflemektedir ve genelge ile bağımlılıkla mücadele yük kurulu kurulmuştur. Çalıştaylar ilçe düzeyinde başlayıp ülke geneli kapsayacak şekilde ilerleyecektir. Çalıştaya katılımcılardan; bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunacak, yenilik getirecek, uygulamaları kolaylaştıracak fikir ve öneriler "ben olsaydım" etiketi ile toplanacaktır. Grup çalışmalarına katılmayacak olan ve ben olsaydım bağımlılıkla mücadele konularında şunu yapardım diyen herkes girişteki masamıza fikirlerini yazabilirler" dedi.

Parkiçi Sinema Salonunda saat 10.00'da başlayan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay sunumları yaklaşık 1 saat sürdü. Günün ikinci oturumu ise Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda yapıldı. Burada kadın ve erişkin katılımcılara tütün bağımlılığı, alkol-uyuşturucu bağımlılığı konuları ele alındı.

Çalıştayın ikinci gününde ilk toplantı saat 10.00'da Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda davranışsal bağımlılık çalışma grubu çalışmaları genç çalışma grubuna anlatılacak. Çalıştay yarın saat 14.00'de Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapılacak bağımlılık koordinasyon kurulu çalıştay verilerinin sunumu ve değerlendirilmesi ile son bulacak.

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