Belgrad Ormanı İçin Yürüdüler... "1 Milyon Hektar Alan Ormancılık Dışı Kullanıma Açıldı, Artık Ormana Dönmesi Mümkün Değil"

Haber: Beril KALELİ / Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL) - "Belgrad Ormanı Muhafaza Ormanıdır, Yapılaşmaya Dur Diyoruz" çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte çevre örgütleri, kent konseyleri ve siyasi parti temsilcileri Belgrad Ormanı'nda artan yapılaşmaya karşı bir araya geldi. Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya, "2002'den bu yana yaklaşık 1 milyon hektar alan ormancılık dışı kullanıma açıldı. Bu alanlar orman olarak gözüküyor ama artık ormana dönmesi mümkün değil" dedi.

İstanbul'un akciğerleri olarak nitelendirilen Belgrad Ormanı'nda betonlaşmaya ve yapılaşmaya karşı düzenlenen eylem, "Belgrad Ormanı İçin Harekete Geçin" çağrısıyla gerçekleştirildi. Neşet Suyu Yürüyüş Parkuru'nda bir araya gelen çevre gönüllüleri, "Belgrad Ormanı muhafaza ormanıdır, yapılaşmaya dur diyoruz" sloganıyla başlattıkları yürüyüşte, ormanın korunması gerektiğine dikkati çekti.

Eyleme, Türkiye Ormancılar Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması üyeleri, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, CHP Sarıyer Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, Sarıyer Kent Konseyi Başkanı Sibel Kumbasar ve konsey üyeleri katıldı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

" 1 milyon hektar alan ormancılık dışı kullanıma açıldı "

Basın açıklamasında söz alan çevre temsilcileri, Belgrad Ormanı'nın tarihsel mirasına ve koruma statüsüne rağmen yıllardır süren yapılaşmaya tepki gösterdi. Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Belgrad Ormanı, Bizans'tan bugüne İstanbul'a su sağlayan, oksijen kaynağı bir ormandır. Ancak son 20 yıldır bu alanın ciğerine hançer saplanmıştır. Bugün ülkenin her yerinde ormanlar turizm, maden, yol ve inşaat için tahsis ediliyor. Türkiye'de 2002'den bu yana 1 milyon hektara yakın bir alan ormancılık dışı amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edildi. Nereye? Turizm tesislerine, betonlaşmaya, asfalta, yola, madene. Aklınıza gelen her türlü işletmeye tahsis edildi. İşin ilginci bu alanlar 23 milyon hektarlık bir alanın içinde gözüküyor. Yani orman olarak gözüküyor. Fakat ormana dönüşmesi artık mümkün olmayan yerler. Onun için tepkiliyiz."

Dernek temsilcisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Belgrad'a çivi çaktırmam" açıklamasını hatırlatarak, "Bugün bırakın çiviyi, betonlaşma had safhada. Her gün yüzlerce hektar doğal alan elden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Her ağaç özgür kalana kadar burada olacağız"

Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Başar Alipaça da konuşmasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde süren çevre tahribatına değindi ve şunları kaydetti:

"Buraya 10 yıl önce turistik tren hattı geçirmek istediler. Yüz binlerce ağaç kesilecekti. Biz Kuzey Ormanları Savunması, Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve Orman Derneği ile üç yıl boyunca mücadele verdik ve projeyi iptal ettirdik. Kuzey Ormanları, Kırklareli'nden Bolu'ya kadar uzanan dünyanın en önemli ekolojik kuşaklarından biridir. Bu alanı korumak kırmızı çizgimizdir. Her ağaç özgür kalana kadar burada olacağız."

"Doğal alanlarımızı kaybediyoruz"

Don Kişot Bisiklet Kolektifi adına açıklama yapan İrfan Metin ise şehirdeki plansız büyümenin orman alanlarını tehdit ettiğini vurgulayarak, "Doğal olmayan bir şekilde kalabalıklaşmış bir şehirde yaşıyoruz. Avrupa'da hiçbir şehir 20 milyon nüfusa ulaşmamıştır. Buna rağmen kamuya açık yeşil alanlarımız yok denecek kadar az. Eldeki değerli alanlar da betonlaşmayla kayboluyor. Bu gidişe dur demek için buradayız. İsyan, devrim, bisiklet diyoruz" dedi.

Belgrad Ormanı'nın tarihsel koruma statüsü vurgulandı

Kuzey Ormanları Savunması'ndan Ceyda Kiymir de Belgrad Ormanı'nın tarihsel önemini ve yasal statüsünü hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Belgrad Ormanı yüzlerce yıl öncesinden günümüze ulaşmış, paha biçilmez ekosistem ve tarihi değerlere ev sahipliği yapan bir alandır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 'Numune Orman' ilan edilmiştir. 1950'de ise Bakanlar Kurulu kararıyla en üst düzey koruma statüsüne sahip 'Muhafaza Ormanı' olmuştur."

Kiymir, buna karşın ormanda 9 tabiat parkında yapılaşma ve betonlaşmanın arttığını belirterek, "Kirazlıbend ve Irmak tabiat parklarında yoğun beton yapılaşma mevcut. Yollar asfaltlanmış durumda. 2024'te bin 150 hektarlık bölümün Milli Parklara devredilmek istenmesi kamuoyunun tepkisiyle karşılandı. Şimdi TBMM'de görüşülen yeni yasa ile muhafaza ormanlarında turizm tesisi ve madencilik yapılmasının önü açılmak isteniyor. Bu saldırılar İstanbul'un can damarlarını kesmeye yöneliktir. Belgrad Ormanı sahipsiz değildir" diye konuştu.

Katılımcılardan biri konuşmasında su krizine dikkat çekerek, "Bir ülke başkentini değiştiriyor. Hangi ülke? İran. Neden? Çünkü tek sebep su" sözleriyle çevresel tehdidin boyutuna işaret etti.

Protestocular açıklamaların ardından ormanda 3 kilometrelik yürüyüş yaptı.