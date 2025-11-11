Belgrad'da Genelkurmay Binasının Yıkım Kararına Tepki Gösterildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 1998-1999'da yaşanan Kosova Savaşı sırasında NATO'nun hava harekatı sonucu zarar gören eski genelkurmay başkanlığı binasının özel bir kanunla yıkılma kararına tepki göstermek için gösteri düzenlendi.

Sırbistan Meclisinin, 1999'da NATO'nun hava harekatında zarar gören ve korunan kültürel varlıklar listesinde bulunan eski genelkurmay binasının, "bölgenin yeniden canlandırılması ve yenilenmesi projesi" kapsamında yıkılmasının önünü açan özel kanunu kabul etmesi tepki çekti.

Başkent Belgrad'daki binanın önünde toplanan kalabalık, "Genelkurmay binasınız vermeyiz" yazılı dövizler taşıyarak, yıkım kararının hayata geçirilmemesi için gösterilerini sürdüreceklerini söyledi.

Ulusal medya, Meclisin oy çokluğuyla kabul ettiği özel kanun çerçevesinde binanın korunan kültürel varlıklar listesinden çıkartıldığı ve yıkılmasının önünü açtığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in, 2024'te eski genelkurmay başkanlığı binasının bulunduğu alanda, lüks otel inşa etmek için görüşmeler yaptığını anımsatan medya, Meclisin son kararıyla bu "projenin hayata geçirilmesine yeşil ışık yakıldığı" yönünde değerlendirmelere yer verdi.

Kushner'in 2024'teki otel inşaatı projesine ilişkin soruşturma başlatılmış ve bugüne kadar konu gündeme gelmemişti.

Belgrad'da 1950'li yıllarda inşa edilen genelkurmay başkanlığı binası ise Kosova Savaşı sırasında 1999'da NATO'nun hava harekatında zarar görmüş ve 2005'te "kültürel anıt" ilan edilmişti.