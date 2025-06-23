Belenobası Karpuz Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Belenobası Karpuz Şenliği" yapıldı.

Belediyenin desteğiyle Belenobası Mahallesi'nde üretilen karpuzu tanıtmak amacıyla düzenlenen şenliğe, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte, en iyi karpuz, hızlı karpuz yeme ve aşçıların katıldığı en iyi karpuz dekoru yarışmaları gerçekleştirildi.

Jüri üyelerinin tadım sonrası yaptığı değerlendirmede, en iyi karpuz üreticisi Ali Coşar seçilirken, en hızlı karpuz yeme yarışmasını Latif Balkan kazandı.

Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen geleneksel dansların ardından, yöresel sanatçılar da konser verdi.

Etkinlikte konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belenobası karpuzunu tanıtmak ve üreticilere destek olmak için karpuz şenliği düzenlendiklerini söyledi.

Kendisinin de karpuz yetiştiren bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Kara, Manavgat'ın turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu ifade etti.