Belenobası Karpuz Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Belenobası Karpuz Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Belenobası Karpuz Şenliği'nde en iyi karpuz üreticisi Ali Coşar seçildi. Etkinlikte, hızlı karpuz yeme ve karpuz dekoru yarışmaları yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, bu şenliğin karpuz üreticilerini desteklemek ve yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Belenobası Karpuz Şenliği" yapıldı.

Belediyenin desteğiyle Belenobası Mahallesi'nde üretilen karpuzu tanıtmak amacıyla düzenlenen şenliğe, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte, en iyi karpuz, hızlı karpuz yeme ve aşçıların katıldığı en iyi karpuz dekoru yarışmaları gerçekleştirildi.

Jüri üyelerinin tadım sonrası yaptığı değerlendirmede, en iyi karpuz üreticisi Ali Coşar seçilirken, en hızlı karpuz yeme yarışmasını Latif Balkan kazandı.

Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen geleneksel dansların ardından, yöresel sanatçılar da konser verdi.

Etkinlikte konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belenobası karpuzunu tanıtmak ve üreticilere destek olmak için karpuz şenliği düzenlendiklerini söyledi.

Kendisinin de karpuz yetiştiren bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Kara, Manavgat'ın turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTülin Vesile:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 12 günde 228 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.