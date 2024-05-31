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Belen Kaymakamı LGS sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yaptı

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Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İssume Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, onlara sınavda başarılar diledi. Yılmaz'a ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da eşlik etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İssume Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, onlara sınavda başarılar diledi.

Yılmaz'a ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Sami Hatay Belen LGS Eğitim Güncel Haberler

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