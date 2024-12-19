Belen'de Yöresel Lezzet Festivali Başladı
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 'Yöresel Lezzet Festivali' çeşitli kentlerin mutfak kültürünü tanıtan yemeklerle ziyaretçilere kapılarını açtı. Festivalin açılışına yerel yöneticiler katıldı ve etkinlik 31 Aralık'ta sona erecek.
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen "Yöresel Lezzet Festivali" başladı.
Belen Belediyesince Doğa Park Düğün Salonu'da organize edilen festivalde, çeşitli kentlerin mutfak kültürünü tanıtan yemekler sergilendi.
Stantları gezen ziyaretçiler, yöresel lezzetleri tattı, ürünleri inceledi.
Festivalin açılışına Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, AK Parti Belen İlçe Başkanı Abdullah Önder ve MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz katıldı.
Yöresel yiyecek ve ürünlerin sergilendiği festival, 31 Aralık'ta sona erecek.