Belen'de çıkan yangında hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Volkan Cansever, Adana'da toprağa verildi
Hatay'ın Belen ilçesindeki oto galeride çıkan yangında hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever, memleketi Adana'da cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Çiğdem Cansever, Öğretmenler Günü'nde acı bir kayıpla karşılaştı.

HATAY'ın Belen ilçesinde oto galericide çıkan yangında hayatını kaybeden 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever (41), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan anaokulu öğretmeni Çiğdem Cansever (44), eşini Öğretmenler Günü'nde toprağa verdi.

Belen ilçesinde 22 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın altındaki oto galeride yangın çıktı. Binayı saran dumanı fark eden apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan da evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için merdivenli araçla çalıştı.

14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiyecilerin yardımıyla binadan tahliye edilip, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Söndürme çalışmasının ardından binada kontrol yapan ekipler, zemin katta 2 ceset buldu. Yanan cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede; ölenlerden birinin eski Belen Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu belirlendi. Cansever'in halen Hatay Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu, yangında ölen diğer kişinin de kadın olduğu, kimliğinin otopsi sonucuna göre belirleneceği bildirildi.

ADANA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Cansever'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Adana'ya getirildi. Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen törene; Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kaygısız, Cansever'in öğretmen eşi Çiğdem Cansever, ailesi ve meslektaşları katıldı. Cansever, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇİĞDEM ÖĞRETMEN TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

İlk görev yeri Adana olan ve burada uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Volkan Cansever'in, Yiğit Emir (12) ile Eymen Çınar adında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan birkaç yıl önce geçirdiği kaza sonucu gözünde görme problemi oluşan, tayinini memleketi Adana'ya aldırıp burada hem tedavisini sürdüren hem de bir devlet anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Çiğdem Cansever, Öğretmenler Günü'nde eşini toprağa vermenin acısını yaşadı.

