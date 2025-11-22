Haberler

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde bir binanın zemin katındaki oto galeride yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

  • Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobil satış ve bakım merkezinde çıkan yangında 2 kişi öldü.
  • Yangında 14 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.
  • Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

OTO GALERİDE YANGIN

Fatih Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı.

Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

2 ÖLÜ, 14 YARALI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Belen Kaymakamı Onur Şan ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangının çıktığı binada incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
