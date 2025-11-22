Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
OTO GALERİDE YANGIN
Fatih Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı.
2 ÖLÜ, 14 YARALI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Belen Kaymakamı Onur Şan ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangının çıktığı binada incelemede bulundu.