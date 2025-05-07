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Belek Kumsalında Caretta Caretta'ların İlk Yuvaları Oluştu

Belek Kumsalında Caretta Caretta'ların İlk Yuvaları Oluştu
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Antalya'da, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için sürdürülen proje kapsamında, Belek kumsalında yılın ilk yuvaları 5 Mayıs'ta tespit edildi. EKAD ekibi, 26 yıldır bu alanda çalışmalar yürütüyor ve 2025 sezonunu başlattı.

NESLİ tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının hem Türkiye hem Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı konumundaki Belek kumsalında, yılın ilk yuvaları oluştu.

Antalya'da Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) öncülüğünde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle 26 yıldır Akdeniz'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması için 'Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi' sürdürülüyor. 1999 yılından bugüne her yıl 4,5 ay kumsalda görev yapan EKAD ekibi ve gönüllüler, bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına başladı.

İLK YUVALAR 5 MAYIS GECESİ OLUŞTU

2025 sezonunda 27'nci yılına giren EKAD ekibi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Belek kumsalında yılın ilk yuvalarıyla karşılaştı. EKAD saha ekibi, kumsaldaki tarama çalışmalarında bu yılın ilk yuvaları olarak yetişkin carettalar tarafından oluşturulan 3 yuva tespit etti. 2025 yılı yuvaları sırasıyla numaralandırıldı ve kayıt altına alındı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, 1998 yılından bu yana sürdürülen 'Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi' kapsamında sezonun ilk yuvalarının, Antalya'nın Aksu bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Dr. Canbolat, deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde yuvalama yapabilmesi ve yavruların sağlıklı denize ulaşabilmesi için EKAD ekipleri ve gönüllülerin, bölgede bilimsel izleme ve koruma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

2025 sezonu boyunca sahadaki çalışmaların aralıksız devam edeceğini de belirten Dr. Canbolat, Serik'e bağlı Belek kumsalı olarak adlandırılan 30 kilometrelik sahilin, Aksu'ya bağlı Kundu sahilinden başlayıp, Serik ilçesinde Kadriye, Belek, Boğazkent sahilleri ve Manavgat ilçesine bağlı Denizkent sahillerini içerdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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