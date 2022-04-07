Belediye meclis üyesine silahlı saldırı davasında 1 tahliye

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, belediye meclis üyesi Murat Birinci'ye iş yerinin önünde silahlı saldırı olayıyla ilgili tutuklu yargılanan Ercan İ.(44), Emircan İ.(41) ve Demircan İ.(22), M. İ.(17), hakim karşısına çıktı. Birinci'nin yaralı olarak kurtulduğu saldırı davasında Emircan İ. tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 26 Eylül'de Kozlu ilçe merkezinde Murat Birinci'ye ait iş yerinde meydana geldi. Birinci, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Birinci, şikayetçi oldu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla geçen yıl 3 Aralık'ta adliyeye sevk edilen ve yakın akraba olan şüphelilerden birlikte tasarladıkları iddiasıyla Emircan İ., Ercan İ., Demircan İ. ile tetikçi olduğu ileri sürülen 18 yaşından küçük M. İ. tutuklandı. Emircan İ.'nin tutuklanmasından yaklaşık 1 ay sonra 20 yaşındaki kızı A.İ., 1 Ocak'ta evinde silahla intihar etti.