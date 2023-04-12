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Belediye meclis toplantısında ilginç anlar! Kürsüye asbestli boruyla çıkan başkan, verdi veriştirdi

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İzmit Belediyesi meclis toplantısında AK Parti grubunun Fethiye Caddesi altyapı eleştirisine Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kürsüye asbestli boru ile çıkarak yanıt verdi. Hürriyet, "Değiştirmediğiniz bu borularla 20 yıl İzmit halkını zehirlediniz. Bize bir şey demeye hakkınız yok." dedi.

İzmit Belediyesi Nisan ayı birinci oturum ikinci birleşim meclis toplantısı ilginç anlara sahne oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

ELİNDE BORUYLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Faaliyet raporu sunumunun ardından AK Parti grubunun altyapı eleştirilerine tek tek cevap veren Hürriyet, belediyenin altyapı çalışmalarını yaptığı Fethiye Caddesi'nden çıkan asbestli boruyu göstererek, "Fethiye Caddesi'nden bahsettiniz. Fethiye Caddesi alnımızın akıyla, gerçekten çok büyük kararlılıkla çıktığımız bir yoldu. 25 yıldır el sürülmeyen, hiç ilgilenilmeyen, atıl bırakılan, esnafı bir gün olsun düşünülmeyen çok önemli bir alanda biz büyük bir cesaretle seçimi bile ortaya koyarak siyasetimizi değil kentin geleceğini düşünerek kazma vurduk" ifadelerini kullandı.

Belediye meclis toplantısında ilginç anlar! Kürsüye asbestli boruyla çıkan başkan, verdi veriştirdi

"YILLARCA BU BORUYLA ZEHİRLEDİNİZ MİLLETİ"

Hürriyet şöyle devam etti: "Bu asbestli bir boru. Yıllarca bu boruyla zehirlediniz milleti. Yerin altına milyonlar gömdük dediniz. Biz kazma vurduktan sonra el vermediğiniz kösteklediğiniz halde hala siyasi kurnazlık ile algı yapmanız size yakışan şeyler. Şu asbestli boruyu tüm Kocaeli'nin dikkatine sunuyoruz. 20 yıl boyunca şu asbestli boruları bile değiştirmediniz. Bize bir şey demeye hakkınız yok."

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

slim shady:

Adamlar 20 yıl yokmuş gibi davranıyorlar. Silmişler akıllarından. Birde destek veriyorlar. Çok ilginç bir ülkeyiz. sevilmeyi seviyoruz!

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DOĞAN KEMER :

hangi işleri doğru ki,buda doğru olsun.şaşırmadım

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FLOZOF:

Helal olsun sana TÜRK KADINI

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