Belediye Başkanları ve Siyasi İsimlere Gözaltı Kararı

Belediye Başkanları ve Siyasi İsimlere Gözaltı Kararı
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Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerde aramalar gerçekleştiriliyor.

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP PM üyesi Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerde arama ve gözaltı yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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