Belediye Başkanı Köseler ve Diğer Sanıkların Duruşması Yarın Devam Edecek

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş savunmasında, daha önce siyasi bir yapıda müdürlük düzeyinde hiç görev almadığını, göreve geldikten 1 ay sonra hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan karalama kampanyalarıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını, kendisinin de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanına giderek hakkında soruşturma yapmasını talep ettiğini anlattı.

Gümüş, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı kişilerin belediyede göreve geldiğini ve İmamoğlu ile bağlantılı imar işlerinin gerçekleştiğini öne sürdü.

Beykoz Belediyesinde çalışan "Yavuz" isimli kişinin Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğunu iddia eden Gümüş, "Ben bir teftiş yazısı yazmıştım. Israrla istememe rağmen vermediler. Ben belediyenin özel kalemiyim. Çünkü başta Alaattin Köseler olmak üzere belediyeyi bizim yönetimden uzaklaştırarak Ekrem İmamoğlu'nun ekibini getirmek istediler. Bunda da başarılı oldular." dedi.

Gümüş, belediyede çalıştığı 3 aylık süreçte diğer müdürlüklerin işleyişinde ve ihale süreçlerine müdahale etmediğini belirterek, belediye başkanından ihale konusunda da talimat almadığını aktardı.

Kendisi hakkında ihalelere müdahale ederek firmalara usulsüz şekilde iş verdiği yönünde iddiaları kabul etmeyen Gümüş, bu konuda net bir delilin de sunulmadığını söyledi.

"Yeni seçilen vekil intikam alır gibi başkanın görevden aldığı kişileri geri işe aldı"

Gümüş, hakkında iddialarda bulunan kişilerin Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında kalarak söylemlerde bulunduğunu öne sürerek, "İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık beni arayarak Fidan Gül'ün belediye başkan yardımcısı olarak atanmaması durumunda, İBB tarafından gelecek yardımlarının kesileceğini söyledi. Başkan Alaattin Köseler tutuklandıktan sonra yeni seçilen vekil intikam alır gibi başkanın görevden aldığı kişileri geri işe aldı." şeklinde konuştu.

Özel kalem müdürü olduktan sonra başına gelmeyen kalmadığını söyleyen Gümüş, şunları kaydetti:

"Murat Ongun ve Murat Kapki belediye binasına gelerek İBB ve Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yönlendirilen kişilere ihaleyi vermek için Alaattin Köseler'e baskı yapıyordu. Başkan bey buna müsaade etmiyordu. Belediyede müdürlük yapan Erkan Duyar kendi müdürlüğünde İBB ekibinin istediği kişilere ihaleler verilmediği için ihaleleri iptal ediyordu. Görevini aksattığı için başkan tarafından daha sonra görevden alındı."

Tutuklu sanık Özel Kalem personeli Metin Ülgey de belediye başkanıyla ilişkisinin ast-üst dengesinden ibaret olduğunu belirterek, "Hiçbir ihaleye fesat karıştırma gibi bir durumum yoktur. Ben örgüt üyesi olsam şanıma yakışır düğün yapardım. Nişanlıyım, ev eşyalarımı bile parça parça alıyorum. Yıldız Güneş, Erkan Duyar ve Duran Bülbül'ün hakkımda verdikleri ifadeleri yalanlıyorum. Benim belediyedeki vasfım başkanla programlara katılmak, destek olmaktı." dedi.

Tutuksuz sanık eski Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür Vekili Yıldız Güneş ise belediyede İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından müdür olarak atanması yapılmasına rağmen kendisinin görevi istemediğini, müdürlük gibi bir talebinin olmadığını ilettiğini anlattı.

Güneş, ifadesinin devamında, şunları dile getirdi:

"Alaattin Köseler ilk başta yeni geldiği için ihale yapılmasını istemedi. Başkan bey geçmiş zamanda çalışılan firma ile çalışmak istemiyordu. Şahsıma 'Eski firmalarla çalışmak istemiyorum.' dedi. Alaattin Başkan, Veli Gümüş'ün yönlendirdiği firma dışında kimseyle çalışılmayacağını söyledi. Hem gıda hem de bakım anlamında bu firma dışına çıkılmayacağı defalarca söylendi. Şeker alımı ile ilgili ilk kez fiyat araştırması yaptım. Çünkü satın almayla ilgili bilgim yok, zaten birimimiz var, biz orada sadece tamamlayıcı görevindeyiz. Alaattin Köseler bilgisi dışında ihale yapılmasını istemiyordu. Başka müdürlüklerin de ihalelerine karıştığını gördüm. Alaattin başkan geçmişe yönelik hiçbir borcu kabul etmiyordu. Ben inanılmaz şekilde mobing içerisindeydim. Alaattin başkanla her görüştüğümde moralim bozuk çıkıyordum."

Mahkeme başkanı, sanık savunmalarının alınmasına yarın sabah devam edileceğini belirterek, duruşmayı yarına erteledi.

Bugünkü duruşmada, Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 6 sanık savunma yaptı.