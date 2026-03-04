Haberler

Belçika'dan Türkiye'ye destek mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat hakkında Türkiye'ye destek verdi. Prevot, NATO'nun etkisiz hale getirme çabalarını memnuniyetle karşılarken, İran'ı saldırılarına son vermeye çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, " Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran'ın bölge genelinde "ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayan Prevot, "Her yeni hedef, her yeni tırmanış, istikrara dönüş yolunu daha da zorlaştırıyor. Bu artık sona ermeli. Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler