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Belçika Savunma Bakanı Francken, hibrit tehditler ve karanlık kış konusunda uyardı

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'ya yönelik hibrit tehditlerin süreceğini belirterek "Avrupa için karanlık bir kış olacak" dedi. Francken, Rusya'nın en büyük tehdit olduğunu ve hava savunmasına ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'ya yönelik hibrit tehdit eylemlerinin süreceğine işaret ederek, "Avrupa için karanlık bir kış olacak." ifadesini kullandı.

Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Belçika için en önemli tehdidin Rusya olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kıta açısından da Rus hava saldırılarının en büyük tehdit olduğunu belirten Francken, bu nedenle hava savunmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Francken, "Daha fazla stok bulundurmamız, üretimi artırmamız, üretimi ölçeklendirmemiz ve büyük bir sanayi altyapısına sahip olmamız gerekiyor. Her şeyin daha hızlı olması lazım. Önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit tehdit eylemi olacak. Avrupa için karanlık bir kış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Stokların güncel ve mevcut tehditlere karşı uyumlu olması gerektiğini kaydeden Francken, Belçika'nın uzun yıllar savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını ancak ülkenin artık savunma harcamalarını artırdığını söyledi.

Francken, "Bir zamanlar NATO sınıfının en kötü öğrencisiydik. Savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın (GSYH) yüzde 1'ini ayırıyorduk. Savunma harcamalarını şimdiden iki katına çıkardık. Ancak 40 yıldır ihmal edilen bir şeyi 18 ayda telafi edemem." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın halihazırda AB'deki en yüksek borç seviyesine ve en sıkıntılı bütçe durumlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

Francken, diğer taraftan GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika açısından kısa vadede gerçekçi olmayacağını da ifade etti.

Kaynak: AA
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