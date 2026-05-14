Belçika Savunma Bakanı Francken: "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye ziyareti sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirerek, dünya için benzer liderlerin önemini vurguladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirterek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Türkiye ziyareti süren Bakan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün "centilmen bir subay, usta bir stratejist ve savaşta kendini kanıtlamış bir savaşçı" olduğunu vurguladı.

Atatürk'e sonsuz saygı duyduğunu belirten Francken, onun Batı Avrupa ülkelerinden çok önce, oy ve eğitim hakkı dahil kadın haklarını savunduğunu ve laiklikten yana olduğunu ifade etti.

Francken, 2025'teki Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktüğüne, bunu tereddütsüz tekrar yapacağına dikkati çekerek, "Dünyanın Atatürk gibi insanlara daha çok ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Francken'in de olduğu Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden heyet, dün Anıtkabir'e ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
