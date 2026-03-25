Belçika elektronik sigara konusunda AB'den daha sıkı düzenleme talep etti

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa Birliği'nde elektronik sigaralar için daha sıkı düzenlemeler talep etti. Vandenbroucke, elektronik sigara kullanımının gençleri hedef aldığını ve sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu Üyesi Michael McGrath, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano'yu ziyaret etti.

Vandenbroucke, McGrath'ın bu ziyareti sırasında, AB genelinde tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanması ve diğer elektronik sigaraların da içeriğine kısıtlama getirilmesi talebinde bulundu.

Elektronik sigara kullanımının "salgın" haline geldiğini ve sektörün gençleri hedef aldığını belirten Vandenbroucke, bu ürünlerin içerdiği kimyasalların sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.

McGrath da sorunun boyutunun büyük olduğunu kaydederek Avrupa genelinde bu konuda daha iyi işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasakken, Vandenbroucke bunun ötesinde Hollanda örneğinde olduğu gibi elektronik sigaralarda yalnızca tütün aromasına izin verilmesini öngören bir düzenlemenin getirilmesini istiyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Haberler.com
500

Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu