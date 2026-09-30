Belçika'nın 918 milyon avroya Norveç yapımı NASAMS için sözleşme imzaladığı belirtildi

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Belçika'nın, Norveç yapımı NASAMS hava savunma sistemini, 918 milyon avro karşılığında satın almak üzere sözleşme imzaladığı belirtildi.

Belçika'nın RTBF kanalının haberinde, ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelik bir alıma imza attı.

Sözleşme, Hollanda Silahlı Kuvvetleri Tedarik Kurumu'yla imzalandı.

Hollanda, sistemi Belçika adına satın aldı, NASAMS'ın nihai kullanıcısı Belçika Hava Kuvvetleri olacak.

Belçika, Norveç yapımı NASAMS hava savunma sistemini 918 milyon avro karşılığında satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Norveçli savunma şirketi Kongsberg'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Eirik Lie, satın alımla ilgili yaptığı açıklamada, "NASAMS'ın satın alınmasıyla Belçika, güçlü bir ulusal hava savunma kapasitesine sahip olurken aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine daha fazla katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA