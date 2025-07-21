Belçika'nın 194. Kuruluş Yıldönümü Töreni Brüksel'de Yapıldı

Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Ulusal bayram kutlamaları Brüksel'in merkezindeki Saint Michel ve Saint Gudule Katedrali'nde Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde???????, çocukları Gabriel, Elisabeth Eleonore, Emmanuel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen geleneksel törenle başladı.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, İçişleri Bakanı Bernard Quintin ve Savunma Bakanı Theo Francken de törende yer aldı. Törenin sonunda halk kraliyet ailesine sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra askeri geçit yapıldı.

Her yıl 21 Temmuz'da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından uçaklar kutlama alanının üstünde alçak uçuş yaptı.

Halka açık etkinliğin düzenlendiği Brüksel Parc Royal ise kutlamaların merkezi oldu. Ayrıca Federal Parlamento, Adalet Sarayı, Sayıştay gibi kurumlar, kiliseler ve müzeler kapılarını halka açtı.

Kutlamalar, 50. Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire – Jubelpark) yerel saatle 23.00'de yapılacak havai fişek gösterisiyle sona erecek.

Belçika'nın ilk Kralı I. Leopold'ün 1831'de tahta çıkışı dolayısıyla 21 Temmuz Belçika Milli Günü olarak kutlanıyor.