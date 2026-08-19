Belçika'daki dev orman yangını çevrelendi ama kontrol altına alınamadı

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes bölgesinde 6 gündür devam eden ve yaklaşık 3 bin hektarlık alanı etkileyen orman yangınının gece boyunca yürütülen çalışmalar sonucu tamamen çevrelendiği ancak farklı noktalardaki yeniden alevlenmeler nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Liege Valiliği Kriz Merkezi İletişim Sorumlusu Tony Hosmans, Hautes Fagnes bölgesindeki yangının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hosmans, itfaiye ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu yangının çevresinin tamamen sarıldığını belirterek, alevlerin doğuya, Almanya yönüne doğru ilerlemesinin durdurulduğunu aktardı.

Yangının henüz kontrol altına alınmadığını vurgulayan Hosmans, gece boyunca bölgenin çeşitli noktalarında yeniden alevlenmeler yaşandığını ve sahadaki durumun "karmaşık" olmaya devam ettiğini söyledi.

Hosmans, bugünkü hedeflerinin, mümkün olması halinde hava araçlarının da desteğiyle yangını kontrol altına almak olduğunu kaydetti.

Sahadaki kara ekiplerinin çalışmalarının belirleyici olacağına dikkati çeken Hosmans, hava desteğinin kullanılıp kullanılamayacağının hava koşullarına göre belirleneceğini vurguladı.

Koşullar nedeniyle havadan müdahalede aksamalar yaşanıyor

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, yangının çevrelenmesinde son olarak Almanya sınırına en yakın ve ulaşılması güç cephedeki boşluk kapatıldı. Kara ekipleri, zorlu koşullarda gece boyunca kuzey ve doğu yönlerinden ilerleyerek bu bölgedeki savunma hattını tamamladı.

Bölgenin fundalıklar, turbalıklar ve ahşap yürüyüş yollarından oluşan yapısı, ekiplerin yangına müdahalesini güçleştiriyor.

Norveç, Almanya, İsveç ve Hollanda'dan gelen hava araçları söndürme çalışmalarına destek verirken, alçak bulutlar nedeniyle dün hava araçları kullanılamadı.

Bölgede aralıklarla etkili olan yağışlar nem oranını artırarak yangının yayılmasını yavaşlatsa da olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta başından bu yana havadan müdahalede aksamalar yaşanıyor.

Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını

Liege vilayetinde yer alan, ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından Hautes Fagnes'teki yangın 14 Ağustos'ta başlamıştı.

Hafta sonu hızla yayılan yangında yaklaşık 3 bin hektarlık alan zarar görürken, alevlerin ilerleyişi son günlerde durduruldu.

Yangın nedeniyle Almanya'nın sınır kasabası Monschau ile Belçika'daki bazı yerleşimlerde tahliye kararı alınmış, Sourbrodt sakinlerinin ise daha sonra evlerine dönmesine izin verilmişti.

Belçika, yangınla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye sokmuş, çeşitli Avrupa ülkeleri hava araçları ve ekiplerle söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Henüz tamamen kontrol altına alınamayan yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu.

Kaynak: AA