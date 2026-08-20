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Belçika'nın en büyük orman yangını kontrol altında

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Belçika'nın Hautes Fagnes bölgesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 3 bin hektar alanı kül eden yangın kontrol altına alındı; doğu kesimde söndürme çalışmaları sürüyor. 7 hava aracıyla müdahale edilen yangın, ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alındığı, doğu kesimindeki söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Liege Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 7 gündür müdahale edilen yangın kontrol altına alındı ancak tümüyle söndürülemedi.

Yanan bölgenin doğu kesiminde halen aktif noktalar nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yangına havadan müdahalede 2 Alman ve 2 Norveç helikopteri, hava operasyonlarının koordinasyonunu sağlayan Belçika Federal Polisine ait 1 helikopter ile 2 İsveç uçağı olmak üzere toplam 7 hava aracı görev yapıyor.

Hava koşullarının yerel saatle 21.00'e kadar müdahale için elverişli kalmasının beklendiği, bu saatten sonra ise Sivil Koruma ekiplerine ait insansız hava araçlarıyla gözetim faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi.

Liege vilayetinde yer alan, ülkenin en büyük ve en eski doğa koruma alanlarından biri olan Hautes Fagnes'teki yangın, 14 Ağustos'ta başlamıştı.

Belçika, yangınla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu, çeşitli Avrupa ülkelerinden hava araçları ve ekiplerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Hızla yayılan yangında yaklaşık 3 bin hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu.

Kaynak: AA
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