Belçika'da Yüksek Sağlık Konseyi, 65 yaş üstüne yüksek doz grip aşısı önerdi

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Belçika'da Yüksek Sağlık Konseyi, yaklaşan grip sezonunda 65 yaş ve üzerindekiler için standart aşılar yerine yüksek doz veya bağışıklık yanıtını güçlendiren yardımcı madde içeren grip aşılarının tercih edilmesini önerdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Konseyin 2026-2027 sezonuna ilişkin tavsiyelerine göre, 65 yaş ve üzerindekiler grip aşılamasında öncelikli gruplar arasında bulunuyor. Özellikle 75 yaş ve üzerindekiler ile uzun süreli bakım kuruluşlarında yaşayanların aşılanmasına çok yüksek öncelik verilmesi isteniyor.

Konsey, yüksek doz aşıların standart doz aşılara göre daha fazla koruma sağladığına ilişkin bilimsel kanıtların daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bu aşıların bulunamaması halinde standart doz aşıların da kullanılabileceğini kaydediyor.

KU Leuven Üniversitesinden virolog Prof. Dr. Marc Van Ranst, gribin her yıl binlerce kişinin hastaneye yatmasına yol açtığını belirterek, yıllık aşılamanın en iyi korunma yolu olduğunu vurguladı.

Yaşlılar ve risk grubundaki hastaların gribi ağır geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret eden Van Ranst, bu kişilerin aşı olmaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşının koruması 10 ila 15 günde gelişiyor

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansına göre, aşının koruyucu etkisi uygulamadan sonraki 10 ila 15 gün içinde gelişiyor.

65 yaş ve üzerindekilerin yanı sıra hamileler, kronik hastalığı bulunanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve sağlık çalışanları da aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA