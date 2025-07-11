Belçika'da Suçluların Vatandaşlığının Alınması Üzerine Düzenleme

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, ağır ve kamu güvenliğini tehdit eden suçlardan hüküm giymiş kişilerin vatandaşlığının alınması için bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Verlinden, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, organize suç, cinayet ya da cinsel suçlar gibi suçlardan hüküm giyen ve son 15 yıl içinde Belçika vatandaşlığını elde etmiş kişilerden bu hakkın geri alınabileceğini söyledi.

Verlinden, bakanların anlaşmaya vardığı söz konusu reformun bu konuda "güçlü mesaj vermeyi" amaçladığını belirtti.

Mevcut yasaya göre, doğumla Belçika vatandaşlığı alan kişiler, devlet güvenliğine karşı suçlar, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri, terörizm veya insan ticareti gibi ağır suçlardan en az 5 yıl hapis cezası almaları halinde vatandaşlıktan çıkarılabiliyordu.