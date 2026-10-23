Belçika'da Rıza Pehlevi'nin parlamento ve askeri akademi davetleri tartışma yarattı

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Belçika'da İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin Federal Parlamento ve Kraliyet Askeri Akademisine davet edilmesi, siyasi partiler ve İranlı STK'ler arasında tartışmalara neden oldu.

Belçika'da iktidar ortaklarından Frankofon liberal Reform Hareketi (MR) lideri Georges-Louis Bouchez'nin, Pehlevi'yi Federal Parlamento'da ağırlama girişiminin ardından Savunma Bakanı Theo Francken de 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Pehlevi'nin 6 Kasım'da Belçika Kraliyet Askeri Akademisinde "Orta Doğu" konulu konferans vereceğini duyurdu.

Pehlevi'nin, Federal Parlamento'da resmi olarak kabul edilmesi önerisi de 21 Ekim'de yapılan Başkanlar Konferansı Toplantısı'nda gerekli uzlaşmanın sağlanamaması üzerine kabul edilmedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Pehlevi'nin Parlamento'ya davet edilmesine karşı olmadığını ancak İran muhalefetinin farklı kesimlerden oluştuğunu ve diğer muhalif grupların da dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İranlı bir aktiviste verdiği yanıtta, Belçika hükümetinin, Pehlevi'yi İran halkının meşru temsilcisi ve demokratik muhalefetin birleştirici lideri olarak siyasi açıdan tanıma talebini kabul edemeyeceğini ifade etti.

İran'ın gelecekte kim tarafından yönetileceğine yalnızca İran halkının karar verebileceğini vurgulayan Prevot, İran Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi yönündeki taleplere ilişkin ise diplomatik iletişim kanallarının korunmasının önemine dikkati çekti.

Belçika'nın İran'daki insan hakları ihlallerini kınamayı ve demokrasi taleplerini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Prevot, İran yönetimine yönelik yaptırımların diplomatik diyaloğun devam ettirilmesiyle çelişmediğini kaydetti.

Belçika'da faaliyet gösteren bazı İranlı STK'ler de Pehlevi'nin Kraliyet Askeri Akademisinde ağırlanmasına karşı çıkarak, programın iptal edilmesini istedi.

Federal Parlamento'da resmi kabul girişimi sonuçsuz kalırken, MR'nin Pehlevi'ye yönelik özel daveti ile Francken'in 6 Kasım için duyurduğu askeri akademi programına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kaynak: AA