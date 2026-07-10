Belçika'da tartışmalı göç tasarısı "ICE" benzetmelerine neden oldu

Belçika'da, hakkında sınır dışı kararı bulunan bazı düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla belirli koşullarda konutlara girilmesine izin veren yasa tasarısı, tartışmalara neden oldu.

Federal hükümetin düzensiz göçle mücadele kapsamında hazırladığı ve yetkililerin belirli koşullarda konutlara hakim kararıyla girebilmesini öngören tasarı, göç alanında faaliyet gösteren 11.11.11 ile Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Mülteci Çalışmaları Flandre) tarafından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarına benzetildi.

Ortak kampanya videosu yayınlayan kuruluşlar, "Avrupa'da ICE istemiyoruz" çağrısı yaparak, tasarının konut baskınları ve sınır dışı uygulamalarının önünü açacağını, bunun Belçika ve Avrupa'da göçmenlere yönelik bir "av" anlamına geleceğini savundu.

Tasarıya göre, hakkında sınır dışı kararı bulunan, ülkeden ayrılmayı sistematik olarak reddeden ve kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişilerin yakalanabilmesi için konutlara girilebilecek.

Konuta giriş kararı, ancak daha hafif tedbirlerin sonuç vermemesi halinde alınabilecek.

Her işlem öncesinde soruşturma hakiminin onayı gerekecek ve hakim, uygulanacak tedbirin ölçülülüğünü değerlendirecek. Konutlara girişler ise yalnızca 05.00-21.00 saatlerinde yapılabilecek.

Ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturan kişilerin sınır dışı edilebilmesi amaçlanıyor

Ulusal basına göre, Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, söz konusu benzetmeyi reddederek, tasarının yalnızca hakkında sınır dışı kararı bulunan ve kamu düzeni ya da ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen kişileri kapsadığını belirtti.

Yetkililerin görevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini ifade eden Van Bossuyt, ülkede yasa dışı bulunan ve kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturan kişilerin sınır dışı edilebilmesinin amaçlandığını söyledi.

Van Bossuyt, Belçika'da ayrı bir göçmen polisi kurulmasının veya ABD'dekine benzer baskınlar düzenlenmesinin söz konusu olmadığını savundu.

"Temel hakları zedeleyebileceği" eleştirisi

Tasarı, soruşturma hakimleri, polis temsilcileri, avukatlar, federal göç merkezi Myria, Belçika Veri Koruma Otoritesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da eleştirilerine konu oldu.

Eleştirilerde, "kamu düzeni" ve "ulusal güvenlik" kavramlarının yeterince açık tanımlanmadığı, düzenlemenin keyfi uygulamalara yol açabileceği, konut dokunulmazlığı ile özel hayatın korunmasına ilişkin temel hakları zedeleyebileceği ve çocuklar ile kırılgan durumdaki kişilere yönelik güvencelerin yetersiz olduğu ifade edildi.

Polis temsilcileri de tasarının uygulamada belirsizlikler içerdiğini ve kolluk kuvvetlerinin acil durumlarda yasanın eksik bıraktığı noktaları yorumlamak zorunda kalabileceğini belirtti.

Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor

Tasarı, Bakanlar Kurulu ile parlamentonun ilgili komisyonunda kabul edildi.

İktidar koalisyonunun parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle tasarının sonbaharda Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.