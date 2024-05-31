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Belçika'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Belçika'da ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılması talep edildi. Göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar attı ve İsrail'e destek veren ürünlerin boykot edilmesini istedi.

Belçika'da ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılması talep edildi.

Brüksel'de yaklaşık 300 Filistin destekçisi, ABD Büyükelçiliğinin önünde toplandı.

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Başlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takan göstericiler, elleriyle ritim tuttu.

Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail'in, Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarının son bulmasını istedi.

Eylemciler, ABD hükümetinin İsrail'e desteği nedeniyle bu ülkenin ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

Gösteride bir eylemci, "Çocuk katili İsrail" yazılı beyaz bebek tulumu ile beyaz bebek ayakkabıları taşıdı.

Polis, ABD Büyükelçiliğinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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