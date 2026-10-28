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Belçika'da aranan kokain örgütü yöneticisi S.G. İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandı

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Belçika'da aranan kokain örgütü yöneticisi S.G. İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandı Haber Videosunu İzle
Belçika'da aranan kokain örgütü yöneticisi S.G. İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandı
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Belçika adli makamlarınca uyuşturucu ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası aranan S.G., İstanbul Zeytinburnu'nda yakalandı. Bakanlık, S.G.'nin kokain organizasyonunda yönetici olduğunu ve 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainin sevkiyatını yaptığını belirtti.

(ANKARA) - Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan ve Belçika'daki büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici konumunda olduğu belirtilen S.G., İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Belçika adli makamlarınca 'uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma' suçlarından uluslararası seviyede aranan, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen S.G. isimli şahıs, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.

S.G. isimli şahsın; Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları, örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı, bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi. Kahraman polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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