Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılabilecek

Belçika Federal Parlamentosu, cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onayladı. Mahkemeler, çifte vatandaşlık durumu olanlar da dahil olmak üzere bu suhlardan mahkumiyet durumlarında vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmek zorunda olacak.

Belçika Federal Parlamentosu, ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak.

Hakimlerin bu yönde karar vermemesi durumunda ise gerekçeli karar yazmaları gerekecek.

Daha önce yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlar gibi sınırlı alanlarda uygulanabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin, yeni yasayla birlikte kapsamı genişletilmiş oldu.

Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği, yargı kararlarıyla netlik kazanacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
