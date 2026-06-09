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Belçika Savunma Bakanı Francken "Avrupa ordusu" fikrini eleştirdi

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Almanya ve Fransa'nın iptal ettiği FCAS projesine atıfta bulunarak, tek bir Avrupa ordusu hayalinin gerçekçi olmadığını ve bu yöndeki siyasetçilerin insanları yanılttığını söyledi. NATO'nun kolektif savunmanın temel taşı olduğunu vurguladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Almanya ve Fransa'nın Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'nin iptal edilmesine dikkati çekerek "Tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu, acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor." ifadelerini kullandı.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun kolektif savunmanın "temel taşı" olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Almanya ve Fransa'nın 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni iptal etme konusunda anlaşmasına dikkati çeken Francken, "Tek bir Avrupa ordusunun hayalini kuranlar için bu, acı bir uyanış oluyor. Bunu hala tek çözüm gibi gösteren siyasetçiler insanları yanıltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Francken, Avrupa ülkelerinin kıtanın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydederek, "Avrupa savunma sanayileri arasında daha fazla entegrasyon ve işbirliği için çalışmalıyız ancak bunun gerçekleşmesi daha çok zaman ve çaba gerektirecektir. Korumacılık hala oldukça güçlü." ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni aylardır süren tıkanıklığın ardından iptal etme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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