Belçika anketinde Vlaams Belang Flaman bölgesinde yüzde 27,8 ile ilk sırada yer aldı.

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Belçika'da yapılan kamuoyu araştırması, bugün seçim yapılması halinde aşırı sağcı Vlaams Belang'ın Flaman bölgesinde, aşırı solcu Belçika İşçi Partisinin (PVDA/PTB) ise Brüksel'de ilk sırada yer alacağını ortaya koydu.

Belçika'nın önde gelen medya kuruluşları HLN, VTM, Le Soir ve RTL tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Ankete göre, Flaman ayrılıkçılığını savunan aşırı sağcı Vlaams Belang'ın Flaman bölgesindeki oy oranı yüzde 27,8'e ulaştı. Böylece parti, 2024'teki seçimlerden bu yana yapılan anketlerde en yüksek oy oranını elde etti.

Valonya'da Sosyalist Parti ilk sırada

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, sosyal demokrat ve merkez sol çizgideki Sosyalist Parti (Parti Socialiste/PS), iktidar ortağı liberal Reform Hareketi (Mouvement Réformateur/MR) karşısındaki farkını korudu.

PS'nin oy oranı yüzde 29 olarak ölçülürken, merkez sağ liberal MR yüzde 20,3'te kaldı.

Belçika İşçi Partisinin Fransızca kanadı PTB yüzde 18,9 destek aldı.

Brüksel'de PTB ilk sırada

Brüksel'de aşırı solcu Belçika İşçi Partisi (PTB) yüzde 21,4 ile ilk sırada yer alırken, merkez sol Sosyalist Parti (PS) yüzde 20,3 ile ikinci oldu.

2024 seçimleri

Belçika'da 9 Haziran 2024'te yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde aşırı sağcı Vlaams Belang, Flaman bölgesinde yüzde 22,7 oy almıştı.

Aşırı solcu Belçika İşçi Partisi ise Valonya'da PTB adıyla yüzde 12,1 oy elde etmişti. Parti, Brüksel Bölge Parlamentosu seçimlerinin Fransızca konuşan seçmenlere ilişkin bölümünde yüzde 20,9 oy almıştı.

Kaynak: AA