ABD'nin Belçika Büyükelçisi Sağlık Bakanına Hakaret Etti

Belçika, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke hakkındaki paylaşımı nedeniyle ikinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını duyurdu.

ABD büyükelçisi White, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'da alkol üreticilerine, reklamlarda "Aşırı alkol sağlığa zarar verir." ifadesi yerine "Alkol sağlığa zarar verir." ibaresini kullanma zorunluluğu getirilmesinin ardından çıkan tartışmaya dahil oldu.

Zorunluluğu getiren Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke'nin yapay zekayla üretilmiş fotoğrafını paylaşan White, bakana hitaben "Hayattaki her türlü neşeyi mahveder." ve "Belçika'daki en büyük ezik kim?" ifadelerini kullandı.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, yaptığı açıklamada, White'ın paylaşımının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD büyükelçisinin ilerleyen günlerde bakanlığa çağrılacağını kaydetti.

Belçika'da iktidar ortaklarından Flaman Vooruit Partisi'nin lideri Conner Rousseau da sosyal medya hesabından White'ın paylaşımına tepki göstererek "Bill komik bir adam olabilir. Ancak sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey bilmiyor. O sadece babası (ABD Başkanı Donald) Trump'ın söylediklerini takip ediyor. Onlar sadece parayı önemsiyorlar, sağlığımızı değil." değerlendirmesini yaptı.

White, daha önce de Yahudi sünnetçilerle ilgili dava hakkında Belçikalı yetkililerle tartışarak Vandenbroucke'ye "kaba" demiş ve bu nedenle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA