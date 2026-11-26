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GOMEL, 26 Kasım (Xinhua) -- Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2027-2029 dönemine yönelik yeni dış politika uyumlu eylem programını imzaladı.

Belarus'un Gomel kentinde çarşamba günü düzenlenen ortak kurul toplantısında, 2024-2026 dönemine ait programın sonuçlarını değerlendiren Rıjenkov ve Lavrov, Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyonunu ele aldı. İki bakan, ortak bir kararı ve 2027 yılına yönelik bakanlıklar arası istişareler planını da onayladı.

Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımlarını uyumlu hale getiren Moskova ve Minsk'in, Batı'nın yaptırımlarına ve hukuki baskısına karşı ortak mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Lavrov, çeşitli kuruluşlar bünyesindeki işbirliğinin genişletilmesinin, yeni bir Avrasya güvenlik şartına ilişkin devam eden çalışmaların, ortak kültürel projelerin, sporcularının uluslararası haklarının geri alınması çabalarının ve Birlik Devleti'nin Soyuzny TV kanalının yayına başlamasının önemine de dikkat çekti.

2000 yılından bu yana her yıl Belarus ve Rusya'da dönüşümlü olarak düzenlenen ortak kurul toplantısı, iki ülkenin uluslararası alandaki çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütmesini sağlayan temel mekanizmalardan biri olarak işlev görüyor.

Kaynak: Xinhua