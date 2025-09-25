Belarus, Rusya ile İkinci Nükleer Santral İnşasına Hazırlanıyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde Rusya ile birlikte ikinci nükleer santralin inşası konusunda anlaşmayı planladıklarını söyledi.

Lukaşenko, Moskova'da düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın nükleer teknoloji ile ilgili olarak tecrübelerini ortaklarıyla paylaştığını belirtti.

Bu teknolojilere sahip olup da şeffaf olan başka bir ülke bulunmadığını savunan Lukaşenko, "Bu teknoloji açıkça paylaşılmayan teknolojilerdir. Bu zor zamanlarda 'Gelin ve görün! Sizinle işbirliği yapacağız.' dediler. Rusya'nın bugün en hassas sektöründe hiçbir gizlisi yok." açıklamasını yaptı.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'ta ikinci bir nükleer santral inşası konusunda anlaşmaya varmayı planladıklarını dile getirerek, "Vladimir Putin ve ben yarın Belarus'ta ikinci bir nükleer santral inşası konusunda görüş alışverişinde bulunacak, müzakere edecek ve bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Belaruslu lider Lukaşenko, bu santrali kimin inşa edeceği konusunda hiçbir şüpheleri olmadığını vurgulayarak "Ruslarla birlikte inşa edeceğiz. Çünkü bize nasıl yapılacağını onlar öğretti. Rosatom'un talebi üzerine, bazı ülkelerde benzer santrallerin inşasına şimdiden katılıyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Belarus'ta en güzel nükleer santrali inşa ettiklerini dile getiren Lukaşenko, "Vladimir Putin, ülkemizi gerçek bir nükleer devlet haline getirdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.