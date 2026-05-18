Belarus: Nükleer silahların kullanılmasına yönelik tatbikat başlattık

Belarus Savunma Bakanlığı, ordunun muharebe esnasında nükleer silahları kullanmasına yönelik tatbikat başlattıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin modern silahlar ve özel mühimmatların kullanım hazırlığını artırmayı amaçladığı belirtildi. Bu sebeple nükleer silahların ve nükleer desteğin muharebe sırasında kullanılmasına yönelik tatbikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Eğitimin amacı, personelin hazırlık seviyesini iyileştirmek, silahların, askeri ve özel teçhizatın göreve hazır olma durumunu test etmek ve planlanmamış bölgelerden muharebe konuşlandırmasını organize etmektir." ifadesi kullanıldı.

Etkinliğe füze kuvvetleri ve havacılık birliklerinin katıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, eğitim sırasında Rus tarafıyla işbirliği içinde, nükleer silahların teslimatı ve kullanıma hazırlanması konusunda tatbikat yapılacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Eğitim, Belarus- Rusya Birlik Devleti içinde planlı eğitim etkinliğidir, üçüncü ülkelere yönelik değildir ve bölge için güvenlik tehdidi oluşturmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Rusya, 2023'te Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatını tamamlamıştı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını söylemişti.