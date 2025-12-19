Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Oreşnik Füze Sistemlerinin Konuşlandırıldığını Açıkladı

MİNSK, 19 Aralık (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te parlamentoya hitap eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 18 Aralık 2025.

Lukaşenko perşembe günü yaptığı açıklamada Oreşnik füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırıldığını ve savaşa hazırlık görevine başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Medyada yer alan haberlere göre hipersonik bir füze olan Oreşnik, yüksek hızlara ulaşabilme kapasitesine sahip. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)