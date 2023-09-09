Bekçiyi vuran saldırgan yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisini pompalı tüfekle vuran saldırgan, polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılınca suç aleti tüfeği başına dayadı. Saatler süren pazarlık sonunda teslim olan yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Bekçiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca pompalı tüfeği başına dayadı

İzmir'de bekçiyi vuran saldırgan teslim oldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisini pompalı tüfekle vuran saldırgan, polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılınca suç aleti tüfeği başına dayadı. Saatler süren pazarlık sonunda teslim olan yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Olay, Evka 4 Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesi'nde görev yapan mahalle bekçileri, pompalı tüfekle etrafa ateş eden Ziya Ç.'yi yakalamak istedi. Ziya Ç.'nin ateş etmesi sonucu A.K. isimli bekçi yaralandı. Bekçiyi yaralayan Çatalkaya, sonrasında da çevreye rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tüfeği başına dayadı

Ziya Ç.'yi aramayı sürdüren polis ekipleri, saat 08.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında saldırgana rastladı. Çevreye rastgele ateş eden saldırgan, Yakalanacağını anlayınca bir manav tezgahının önüne oturarak suç aleti tüfeği kafasına dayadı.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken özel harekat ekipleri de olay yerine geldi. Ziya Ç. ile diyalog kurmaya çalışan özel harekat ekipleri yaklaşık 1.5 saat sonra saldırganı ikna ederek teslim olmasını sağladı. Bacağından yaralı olduğu görülen saldırgan, elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek olay yerinde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.