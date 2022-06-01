Bedri Yaşar: "Çarşamba Şeker Fabrikası Şeker Açığının Üçte Birini Karşılayacak Kapasiteye Sahip" - Haberler

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın çalıştırılmasıyla şeker açığının üçte birinin karşılanabileceğini belirterek, "İktidarın fabrikaya 130 milyon TL ayıramaması iş bilmezliktir" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye'nin en genç ve ham şeker üretme özelliğine sahip fabrikası olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın hayata geçirilmesiyle 1000 kişiye istihdam sağlanabileceğini belirtti. Bedri Yaşar, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İKTİDAR ŞEKER İTHALATINA DEVAM EDERSE ÇİFTÇİ PANCARDAN UZAKLAŞIR"

"400 bin ton şeker yaklaşık 3 milyon 300 bin ton pancardan üretilmekte. Bu en az 10 bin çiftçimizin üretim yapamaması demektir. Söz konusu pancar orta ölçekli 6 adet şeker fabrikamızın 1 yıl üretim yapmaması kapalı kalması anlamını taşımakta. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz tarım girdilerinde astronomik artışlara sebep oldu. Pancar çiftçileri artan maliyetlerden dolayı pancar üretiminden vazgeçmeye başlamıştır. 2022 yılında pancar üretiminde en az yüzde 20 düşüş beklenmektedir. Yıllık şeker ihtiyacının 2 milyon 500 bin ton olduğu düşünüldüğünde 500 bin ton şeker açığı oluşacaktır. Şeker ithali bu açığa çözüm olmaktan uzaktır. Aksine şeker ithali devam ettiği takdirde çiftçi pancardan uzaklaşacak ve bu açık her sene katlanarak artacaktır.

"SATILAN ŞEKER FABRİKALARI BEDELİ 400 BİN TON ŞEKER İTHALATI BEDELİNE DENK"

400 bin ton şeker ithalatı için 320 milyon dolar para ödeneceğini belirtti. Kırşehir Şeker Fabrikası 48 milyon dolara, Niğde Bor Şeker Fabrikası 49 milyon dolara, Çorum Şeker Fabrikası 76 milyon dolara, Turhal Şeker Fabrikası 82 milyon dolara, Erzurum ile Erzincan şeker fabrikaları 65 milyon dolara özelleştirildi. Bu özelleştirmeler sonucunda 320 milyon dolar gelir elde edildi. Elde edilen gelirin tamamı 400 bin ton şeker ithalatı için kullanılacak. Satılan şeker fabrikaları ile ithalat maliyetini karşılamak akla ziyandır.

"ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI BU AÇIĞIN 3'TE BİRİNİ TEK BAŞINA KAPATABİLİRDİ"

Yıllık 170 bin ton şeker üretebilme kapasitesi olan Çarşamba Şeker Fabrikası, çalıştırılması ile şeker açığının 3'te 1'ini tek başına karşılayabilme kapasitesine sahip. İktidarın, Çarşamba Şeker Fabrikası'na 130 Milyon lira ayıramaması iş bilmezliktir. Bindiğin dalı kesersen, düşmeyi göze alacaksın. Sandıkta bunların karşılığını alacaksınız.

"ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASININ AÇILIŞ MALİYETİ HER YIL ARTIYOR"

2020 yılında Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için gerekli olan tutarın 25 milyon lirayken; 2021 yılında 60 Milyon lira; 2022 yılında ise 130 milyon TL'ye çıktı. Her açılışı yapılmayan yılda fabrikanın açılış maliyeti artıyor. Fabrika açılmasa bile sabit maliyetlerin ve içeride çalışan personelin maliyetlerinin yükseliyor."

ANKA / Güncel