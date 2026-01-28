"Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi Casa Botter'da açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür'den yapılan açıklamaya göre sergi, İBB Kültür ve İBB Miras katkılarıyla düzenlendi.

Sergide, 1957-1974 yıllarına tarihlenen ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada ve Fransa adreslerini taşıyan zarflar yer alıyor. Fikret Mualla'nın Bedri Rahmi'ye yazdığı bir mektup ile Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet için kaleme aldığı ve "Yiğidim Aslanım" olarak bilinen "Zindanı Taştan Oyarlar" şiirinin el yazması da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Adresli, tarihsiz ya da notlarla işaretlenmiş zarflar, Bedri Rahmi Eyüboğlu ile eşi Eren Eyüboğlu, ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu, oğlu Mehmet Hamdi Eyüboğlu'nun yanı sıra Fikret Mualla, Mustafa Pilevneli, Turan Erol, Mehmet Ali Cimcoz, Tosun Bayraktaroğlu ve Ertuğrul Özakdemir gibi dönemin önemli isimleri arasındaki yazışmalara tanıklık ediyor.

Açılışa İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Volkan Aslan, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli ve Sinan Yenilmez ile kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sergi, 29 Mart'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.