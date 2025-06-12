Bedia Akartürk'ün 68. Sanat Yılı Defilesi Ödemiş'te Gerçekleşti

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk'ün sahne hayatı boyunca giydiği bazı kıyafetleri yeniden tasarlanarak memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, Ödemiş Kaymakamlığının "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamında sanatçı Akartürk'ün sanat yaşamı boyunca sahnede giydiği kıyafetlerden 20'sini yeniden tasarladı.

Hazırlanan kıyafetler, 10 mankenin katılımıyla bir bahçede defileyle sergilendi.

Defile sonrası podyuma tacıyla çıkan 84 yaşındaki sanatçı Bedia Akartürk, türkü söyledi.

Duygusal anlar yaşayan Akartürk, "Kostümlerimi görünce gözyaşlarımı tutamadım. 68. yılımı memleketimde kutlamak gurur verici." dedi.

Kaymakam Fatih Aksoy da sanatçının 68. sanat yılını kutlayarak plaket ve hediye takdim etti.