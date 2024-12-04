Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Bedensel Engelli Suna Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bedensel Engelli Suna Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren bedensel engelli Suna Coşkun'un cenazesi defnedildi. Cenazeye birçok kişi katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 37 yaşında yaşamını yitiren bedensel engelli Suna Coşkun'un cenazesi defnedildi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bedensel engelli Suna Coşkun, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Samsun Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Akciğer yetmezliği nedeniyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi, Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Coşkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Kavak Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bünyamin Kamçi ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Aileye taziye dilekleri ileten Cinbir, "Vezirköprü'de kaymakam olarak görev yaptığım dönemde ilçe merkezine kız öğrenci yurdu yaparak kızların lisede okumasını sağladık. Köylerde okumak isteyen kızlarımızı eğitim hayatına katmıştık. Onlar bizim kır çiçeklerimizdi. O kır çiçeklerimizden biri olan bedensel engelli Suna kızımız azmetti ve eğitim hayatını tamamlayarak Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde personel olarak görev almıştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
img

Bu son maçı oldu
img

Güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
img

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.