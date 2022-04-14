Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı - Haberler

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Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
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Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir grup kadının mezarlığa gelerek açtıkları çukurun başında dua edip ayrılmasından şüphelenen mahalleli, polise haber verdi. Savcılık izni ile açılan çukurda, bir kedi ölüsü bulundu.

Sabah saatlerinde Ereğli Kestaneci Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına taksi ile gelen bir grup kadın, küçük bir çukur kazdı. İçerisine beyaz örtüye sarılı bir cisim bıraktıkları çukurun başında bir süre dua eden kadınlar daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

MAHALLE HALKI İHBAR ETTİ

Kadınları görerek durumdan şüphelenen mahalle halkı, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, kadınların bebek cesedi gömdüğü şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

ÇUKURDAN KEDİ ÇIKTI

Mezarlığa gelen savcının izniyle, kadınların gitmeden önce kapattığı mezar görünümlü çukur açıldı. Çukurun içerisine ölü kedi gömüldüğünün ortaya çıkması üzerine çukur tekrar kapatılarak çalışmalar sonlandırıldı.

Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Kestaneci mahallesi, Ereğli, kedi, dua, Güncel, Haberler

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