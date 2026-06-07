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BBP Kurultayı Sonrası Destici'den Taceddin Dergahı'na Ziyaret

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Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Mustafa Destici ve parti heyeti, Taceddin Dergahı'nı ziyaret ederek merhum Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi'nin Ankara'da yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Mustafa Destici ve beraberindeki partililer Taceddin Dergahı'nı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti heyeti, Taceddin Dergahı'na geçti. Destici ve beraberindekiler, merhum Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

Ziyarette Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşları için Aşr-ı Şerif okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Destici, Taceddin Dergahı'nı ziyaret eden vatandaşlarla da bir araya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ve aynı alanda bulunan Mehmet Akif Ersoy'un evine ziyarette bulunan vatandaşlarla selamlaşan Destici, onlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA
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