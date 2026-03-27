Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, vefatlarının 17. yılında Amasya'da anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş için vefatlarının 17. yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde mevlit okutuldu.

BBP Merzifon İlçe Başkanlığı ve Alperen Ocakları İlçe Temsilciliği tarafından Medrese Camisi'nde mevlit okutulmasının ardından dua edildi, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

BBP Amasya İl Başkanı Kani Karakollukcuoğlu, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'i rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Karakollukcuoğlu, "Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendine dair bugüne kadar hiçbir hesabı olmadı. Her adımını ülkesine, milletine, inançlarına duyduğu sevdayla attı. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 17. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlere emanet ettiği sancağı taşımaya devam ediyoruz." dedi.