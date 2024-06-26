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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Malatyalı muhtarlarla bir araya geldi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatyalı muhtarlarla bir araya geldi. Destici, muhtarları ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatyalı muhtarlarla bir araya geldi.

Destici, genel merkez binasındaki kabulde yaptığı konuşmada, muhtarları ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Malatya'nın, Anadolu'nun özünü yansıtan illerin başında geldiğini belirten Destici, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si, Kürt'üyle bin yıldan beri bir arada, kardeşçe yaşandığını, dünya var oldukça yaşanacağının teminatlarından birisinin de Malatya olduğunu ifade etti.

Muhtarlığın Büyükşehir Yasası'yla daha farklı bir kapsama büründüğüne işaret eden Destici, tüm muhtarların, halk, belediye yönetimleri, vali, kaymakam ve milletvekilleri ile bir iletişim noktası olduğunu kaydetti.

BBP olarak bütün muhtarların yanında olduklarını vurgulayan Destici, muhtarların haklı taleplerinin ve uygulamada yapılan hataların düzeltilmesi için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini kaydetti.

Destici, şöyle konuştu:

"Milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük çimentolardan birisi muhtarlarımızdır. Onun için muhtarlar bizim kıymetlimizdir ve göz bebeğimizdir. Halkımızın tüm sorunları ilk önce muhtarlarımıza yansıtılmaktadır. Vatandaşımız, evinde, mahallesinde bir problem yaşasın önce muhtarımıza gelir. Hatta içinden geçtiğimiz bu zorlu ekonomik süreçte bile fakir, yoksul aileler, evine ekmek götürmekte zorlananlar varsa yine bunlar kaymakamlıklarımızla ortak çalışmayla muhtarlarımız tarafından belirlenmektedir. Sizler de burada adaletli davranıyorsunuz. Gerçek fakir, yoksul kimse, kimin gerçekten neye ihtiyacı varsa bunları bildiriyorsunuz ve yardımların ulaşmasında da en büyük desteği siz veriyorsunuz."

Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci de Genel Başkan Destici'nin Cumhur İttifakı ile birlikte memlekete hizmet vermek için gece, gündüz çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Destici Malatya Politika Güncel Haberler

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