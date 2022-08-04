BBP Genel Başkanı Destici, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfını ziyaret etti Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfına ziyarette bulundu.

Genel Başkan Özdemir Özdemir ile görüşen Destici, Ankara'daki Alevi dernekleri ve cemevlerine yapılan saldırıları kınadı.

Vakfa yapılan saldırının sadece bir mekana değil, aynı zamanda bir hanımefendi ve anneye yapıldığına dikkati çeken Destici, Türkiye'nin bazı dönemlerde, zenginliği olan farklılıkları üzerinden karıştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Devletin ilgili birimlerinin gerçekleştiği andan itibaren olayı takip ettiğini dile getiren Destici, "Bunun ferdi bir hadise olmadığını, geçmiş yıllarda olduğu gibi Aleviler ile diğer kesimleri karşı karşıya getirmek için planlanmış bir tezgah olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Olayların çok iyi araştırılması gerektiğini dile getiren Destici, "Bir hanımefendinin, bir annenin darp edilmesi, bıçakla yaralanması gerçekten kabul edilemez. Bu milletin gerçek evladı olan hiç kimsenin, Alevi, Sünni fark etmez, yapamayacağı büyük bir kötülük yapıldı. Bu kötülük sadece Alevilere yapılmamıştır, hepimize yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların titizlikle araştırılması ve iddiaların doğru olması halinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.

İddiaların gerçek olması durumunda gençlerin mağduriyet yaşayacağını belirten Destici, "Mağduriyetin yaşanmaması için bu sınavın iptal edilerek yerine objektif bir sınavın yapılması gerekmektedir." dedi.

"Hepimiz tek yumruğuz"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir de Hz. Hüseyin'in şehit edildiği muharrem ayının ilk günü yapılan saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Türkiye'nin huzurunu bozmaya ve bin yıllık kardeşliğe nifak sokmaya çalışan şer güçlerine fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Özdemir, "Türkiye'de yaşayan Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Tatar'ı hepimiz tek yumruğuz. Bizlerin ataları Çanakkale'de şehit olurken hiçbirimize 'Senin dilin, ırkın, mezhebin ne' diye sormamışlar." dedi.

Özdemir, Alevilerin özellikle sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlara gelmemesi çağrısında bulundu.