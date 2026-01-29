BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 33. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir yanda inançlarının ve milletin binlerce yıldır süren hür ve bağımsız olarak var olma mücadelesini verdiklerini, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerinin sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Destici, partisinin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, 33 yıldır bu topraklarda sadece siyaset yapmadıklarını, milletin vicdan nöbetini tuttuklarını söyledi.

Kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun bıraktığı sancağı rüzgara göre değil, hakikate göre dalgalandırdıklarını dile getiren Destici, partinin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci anlattı.

Bölücü terör örgütü yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösteren Destici, şöyle konuştu:

"On binlerce evladımızın hayatını kaybetmesinin, yüz binlerce ailenin hayatlarının mahvolmasının, milletimizin topyekun yaşadığı acıların müsebbiplerinin hak ettikleri, hukukun işletilmesidir. Dünya var olduğu sürece biiznillah bu asil Müslüman Türk milleti var olacaktır. Dünya üzerinde Türk milletinin tek bir ferdi yaşadığı sürece Allah'ın inayetiyle ay yıldızlı al bayrağımız yere düşmeyecektir."

"Yazıcıoğlu'nun emanetlerinin sorumluluğunu taşıyoruz"

Ailenin, toplumun temeli olduğunu ve aileyi korumanın milleti korumak anlamına geldiğini vurgulayan Mustafa Destici, evliliklerin ve çocuk sahibi olmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Destici, Büyük Birlik hareketinin, Hakk'a adanmış bir millet sevdası olduğunu belirterek, "Biz bir taraftan 'halka hizmet' derken öbür taraftan da Hakk'a adandığımızın, Hakk'ın bizi gözettiğinin, gözlediğinin de farkındayız. Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Sadece siyasi faaliyet sürdürmüyoruz. Bir yanda inançlarımızın ve milletimizin binlerce yıldır süren hür ve bağımsız olarak var olma mücadelesini verirken aynı zamanda Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerinin sorumluluğunu taşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği, Büyük Birlik Partisinin 33. kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı okundu.

Programa, bazı siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşları ve sendika başkanları da katıldı.