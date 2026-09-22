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BBP Genel Başkanı Destici, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırıya tepki gösterdi

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BBP Genel Başkanı Destici, Manisa Turgutlu'daki okul yakını silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Destici, yaralılara acil şifa dileyip öğrencilere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti; okullarda güvenliğin en üst seviyede sağlanması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Destici, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

Destici, okullarda güvenliğin en üst seviyede sağlanması gerektiğini, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin kararlılıkla alınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Okullarımızın çocuklarımız için güvenli ve huzurlu mekanlar olması hepimizin ortak sorumluluğudur. Rabbim, yaralı evlatlarımızı ailelerine sağlıkla kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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