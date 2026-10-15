Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis memuru Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis memuru Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Destici'yi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehidin babası Hulusi Türkoğlu ve yakınları karşıladı.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Destici, şehit polis memuru Türkoğlu için dua etti.

Destici, ziyarette şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir süre görüştü.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor