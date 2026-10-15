BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis memuru Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis memuru Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyaretiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Destici'yi, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehidin babası Hulusi Türkoğlu ve yakınları karşıladı.
Aileye başsağlığı dileklerini ileten Destici, şehit polis memuru Türkoğlu için dua etti.
Destici, ziyarette şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir süre görüştü.
Kaynak: AA
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