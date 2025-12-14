BBP Genel Başkanı Destici'den Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, mesajında Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi camiası ile seçmenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Öte yandan Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.